"Возможно ли возвращение Юрана в "Химки" в четвертый раз? Пути господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернется и в четвертый раз. Возвращение в случае плохих результатов в этом сезоне? Я не исключаю такую возможность", - цитирует функционера "СЭ".
Ранее "Химки" объявили об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера команды. При нем подмосковный коллектив вышел на 7 место после четырех туров Российской Премьер-лиги. Вместо него наставником химчан был назначен Николай Писарев. В первом матче под руководством специалиста "Химки" уступили "Ахмату" со счетом 1:3 и теперь располагаются на 9 строчке чемпионата.
Терюшков: Юран вернется в "Химки" и в четвертый раз, если будет такая необходимость
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков оценил вероятность возвращения в команду экс-главного тренера Сергея Юрана.
Фото: ФК "Химки"