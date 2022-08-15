"С "Зенитом" у всей команды здорово получалось. Мы играли очень хорошо. С "Химками" была другая игра, более позиционная, мало пространства. Было сложно проявить себя", - цитирует игрока "Матч ТВ".
"Ахмат" в двух предыдущих турах Российской Премьер-лиги отобрал очки у "Зенита" (0:0) и обыграл "Химки" (3:1). Подопечные Андрея Талалаева разместились на восьмой строчке таблицы чемпионата с 8-ю очками в активе. 21 августа грозненцы в Москве сыграют с ЦСКА.
Садулаев: с "Зенитом" "Ахмат" играл очень хорошо, с "Химками" было сложно проявить себя
Полузащитник "Ахмата" Лечи Садулаев поделился мнением о качестве игры грозненцев против "Зенита" и "Химок".
Фото: ФК "Ахмат"