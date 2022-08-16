- В Турции команды играют в более открытый футбол, зрелищная игра. Каждому футболисту комфортно в таких условиях, когда команды нацелены на ворота. Последние пять лет я выступал за "Зенит". Его соперники всегда закрывались и вели оборонительный футбол, - приводит слова Оздоева "РБ Спорт".
29-летний российский полузащитник Магомед Оздоев в мае 2022 года покинул петербургский "Зенит" на правах свободного агента в связи с истечением срока действия контракта. В июле футболист подписал соглашение с турецким клубом "Фатих Карагюмрюк", в составе которого полностью провел 1 матч, состоявшийся с момента начала сезона, и не отметился результативными действиями.
"Каждому футболисту комфортно в таких условиях". Оздоев сравнил футбол в чемпионатах Турции и России
Полузащитник клуба "Фатих Карагюмрюк" Магомед Оздоев прокомментировал различия между Российской премьер-лигой и турецкой Суперлигой.
Фото: ФК "Зенит"