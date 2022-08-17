"Понимал, что отстранение будет, когда ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты. Это же нарушение всех обязательств. Сергей Галицкий честно платит зарплату, а люди собирают вещи и уезжают… И клуб не может ничего сделать: ни наложить санкции, ни оштрафовать", - цитирует футболиста Metaratings.
Напомним, минувшей весной легионеры в составе клубов из России получили право приостанавливать свои контракты до лета 2022 года. После окончания сезона ФИФА продлила разрешение – теперь иностранцы могут приостанавливать соглашения с российскими командами до следующего лета.
Также клубы РПЛ были отстранены от участия в еврокубковых турнирах, которые проводит УЕФА.
Калешин – о приостановке контрактов легионеров: Галицкий честно платит зарплату, а люди собирают вещи
Экс-футболист "Краснодара" Виталий Калешин поделился отношением к разрешению ФИФА легионерам в составе российских клубов приостанавливать свои контракты.
Фото: ФК "Краснодар"