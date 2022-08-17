Ранее появилась информация, что "автозаводцев" покинули президент Денис Маслов, спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк.
"Если вы по поводу новостей, вам это лучше узнать в клубе. Я отвечу на все вопросы позже", - приводит слова Бородюка РИА Новости.
Напомним, под руководством Бородюка "Торпедо" по итогам прошлого сезона вернулось в РПЛ из ФНЛ.
В 5-ти стартовых турах нового сезона чемпионата России московский клуб набрал 1 очко. Ближайший матч "автозаводцы" проведут в воскресенье, 21 августа. На "Газпром Арене" "Торпедо" сыграет с "Зенитом".
Бородюк не стал говорить о возможной отставке из "Торпедо"
Главный тренер "Торпедо" Александр Бородюк, комментируя информацию о своей возможной отставке, заявил, что на все вопросы ответит позже.
Фото: ФК "Торпедо"