Бывшие футболисты московского "Спартака" и петербургского "Зенита" Роман Павлюченко, Мигель Данни, Вячеслав Малафеев и Артём Ребров сыграют в Матче легенд на "Открытие Банк Арене" в Москве 2 сентября, сообщает пресс-служба РФС. Начало матча – в 19:00 по московскому времени. Игра будет посвящена памяти великого игрока и тренера Георгия Александровича Ярцева.
Эти футболисты добавятся к тем, что уже принимали участие в первом матче между "Зенитом" и "Спартаком", который прошёл 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" и закончился победой хозяев со счетом 2:0. Забитыми мячами тогда отличились экс-полузащитник Роман Широков и экс-нападающий Александр Кержаков.
Павлюченко, Данни, Малафеев и Ребров снова сыграют за "Спартак" и "Зенит" в Матче легенд
Легенды "Спартака" и "Зенита" примут участие в ответном Матче Легенд, который пройдёт 2 сентября в Москве.
Фото: Чемпионат.com