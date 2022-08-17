– Конечно, он хочет играть, но всё решает тренер. Может ли он покинуть "Динамо"? Нет, это самый простой способ. Идеальный вариант – стать лучшим бомбардиром, а затем помахать рукой. Думаю, что данная ситуация его еще больше мотивирует, уверен, что Тюкавин вновь начнет забивать. Йоканович говорит, что Тюкавин входит в его планы, он важный игрок для его системы, – передаёт слова Сафонова РБ Спорт.
20-летний нападающий Константин Тюкавин является воспитанником "Динамо". За главную команду он выступает с сезона-2020/2021. В предыдущем сезоне выходил на поле в 30 матчах РПЛ, забил шесть голов, отдал три результативные передачи. В текущем сезоне появлялся в футболке бело-голубых четыре раза, результативными действиями пока не отметился. Славиша Йоканович тренирует "Динамо" с июня 2022 года, до этого московский клуб тренировал Сандро Шварц – ныне главный тренер немецкой "Герты".
Агент Тюкавина: Константин не планирует покидать "Динамо", он важный игрок для системы Йокановича
Агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал игровые перспективы своего клиента в составе бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"