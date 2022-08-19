Мартынович рассказал о предложении Галицкого вернуться в "Краснодар" после окончания карьеры

Защитник "Рубина" Александр Мартынович поделился деталями разговора с Сергеем Галицким после ухода из "Краснодара".

Фото: ФК "Краснодар"





Александр Мартынович перешёл в " – Что Галицкий сказал на прощание? "Всегда рад видеть вас с Газинским в "Краснодаре". Как наиграешься – ждем". Вернусь ли я? Мне было бы интересно попробовать себя тренером или менеджером. Но больше – именно в клубной структуре. Тренерство – профессия нервная, тяжелая. Да и редко тренеры задерживаются в команде дольше, чем на пару лет. Это интересно, но всю жизнь скитаться по городам…Александр Мартынович перешёл в " Рубин " из "Краснодара" летом 2022 года. Белорусский футболист выступал за " Краснодар " на протяжении 12 лет (2010-2022 гг.), был капитаном команды и провел за неё 269 игр, забил шесть голов, отдал семь результативных передач. За "Рубин" пока провёл пять игр в рамках Первой лиги. После пяти туров казанский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице. Ближайший свой матч "Рубин" проведёт в гостях против "Волги" из Ульяновска. Встреча состоится 21 августа, в 12:45 по московскому времени.