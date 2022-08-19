По сообщениям СМИ, руководство итальянского клуба уже начало переговоры с игроком.
"На данный момент я ничего не могу сказать о возможном переходе Моро в наш клуб. Еще слишком рано обсуждать этот вопрос", - цитирует функционера Sport24.
В текущем сезоне Моро принял участие во всех пяти матчах "Динамо" в Российской Премьер-лиге (РПЛ) и отметился в них двумя результативными передачами.
Никола Моро перешел в "Динамо" летом 2020 года из загребского "Динамо" за 8,5 млн евро. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 млн евро.
"Рано обсуждать этот вопрос". В "Болонье" отреагировали на слухи об интересе к опорнику "Динамо" Моро
Спортивный директор "Болоньи" Марко Ди Вайо прокомментировал новость об интересе к опорному полузащитнику "Динамо" Николе Моро.
Фото: РПЛ