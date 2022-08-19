Ранее появилась информация, что "Зенит" предложил 4 млн евро за игрока молодежной сборной Израиля Оскара Глуха. Отмечалось, что "Маккаби" не устроило предложение, поскольку клуб рассчитывает выручить за него 6 млн евро.
"Был ли интерес "Зенита" и готов ли я отпустить Оскара? У меня нет ответа, который я мог бы вам дать. Я не могу об этом говорить", - цитирует специалиста РБ Спорт.
Атакующий полузащитник Оскар Глух в общей сложности за тель-авивский "Маккаби" провел 13 матчей, в которых забил 3 гола. Контракт 18-летнего футболиста с израильским клубом рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тыс евро.
На счету Глуха 2 матча в составе молодежной сборной Израиля.
Главный тренер "Маккаби": интерес "Зенита" к Глуху? Не могу об этом говорить
Главный тренер "Маккаби" (Тель-Авив) Владимир Ивич не опроверг и не подтвердил слухи о возможном переходе Оскара Глуха в «Зенит».
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