"Спартак" активно работает на трансферном рынке, но по именам я говорить ничего не буду. Слухи по центральным защитникам? Это естественно после ухода Жиго. Эта позиция требует усиления, поэтому "Спартак" работает в этом направлении", - цитирует Зеленова Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Гонсалес может продолжить карьеру в России. Сообщалось, что "Спартак" предложил испанскому защитнику контракт с более выгодными условиями, чем также претендующий на игрока "Эльче".
Красно-белые лидируют в таблице Российской Премьер-лиги после пяти туров. Сегодня они сыграют против "Динамо" в гостях.
"Эта позиция требует усиления". В "Спартаке" отреагировали на слухи об интересе к экс-защитнику "Марселя"
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможности подписания экс-центрального защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса.
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