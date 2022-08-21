"Немножко боимся своей силы, не чувствуем её. Ещё не привыкли, что можем быть крутыми. Надо в себя верить. Нас не относят к фаворитам, но мы могли обыграть и "Зенит", и "Спартак". ЦСКА забили два, могли ещё", - цитирует игрока "Чемпионат".
"Ахмат" в результативном матче уступил ЦСКА в Москве – встреча завершилась со счетом 4:2. Трошечкин ассистировал форварду Мохамеду Конате в моменте с первым голом грозненцев.
Подопечные Андрея Талалаева набрали 8 очков в первых шести турах Российской Премьер-лиги и располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.
Трошечкин: "Ахмат" боится своей силы – мы могли обыграть и "Зенит", и "Спартак"
Полузащитник "Ахмата" Александр Трошечкин поделился впечатлениями от поражения в матче с ЦСКА.
Фото: ФК "Ахмат"