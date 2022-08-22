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КДК РФС обсудит нарушение ЦСКА регламента РПЛ в матче с "Ахматом"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался, какие вопросы будут на повестке предстоящего собрания комитета.
Фото: ПФК ЦСКА
"В матче "Химок" и "Локомотива" болельщики железнодорожников скандировали ненормативную лексику… В матче ЦСКА с "Ахматом" мы рассмотрим нарушение армейцами регламента чемпионата", - цитирует функционера "СЭ".

Речь идет об инциденте с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым. Изначально футболист должен был сыграть за красно-синих с первых минут, но получил травму на предматчевой тренировке. Его место в стартовом составе занял Иван Обляков.

При этом сообщалось, что Кучаев остался в протоколе столичного коллектива в списке запасных и сидел на скамейке своей команды – это является нарушением регламента. Во втором тайме хавбек ушел на трибуну, после чего стало известно, что футболист в протоколе москвичей был обозначен как выбывший.

ЦСКА одержал победу над "Ахматом" со счетом 4:2 и вышел на третье место в таблице чемпионата страны.


Григорьянц КДК РФС ЦСКА Кучаев
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