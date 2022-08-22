"С приходом Федуна в клуб для меня начался процесс постройки нового "Спартака". Чувствовалось, что появился сильный владелец, в команде стали появляться качественные футболисты. Мы начали расти как команда, как коллектив, стали выходить на тот уровень, который требовали миллионы болельщиков "Спартака", – цитирует Ковалевского "Матч ТВ".
Федун являлся владельцем "Спартака" с 2004-го года. В этот период красно-белые лишь раз становились чемпионами России – в сезоне 2016/17. Также московский коллектив завоевал шесть серебряных медалей национального первенства и одну бронзу, завоевал один Кубок и Суперкубок страны. Сегодня стало известно, что у клуба сменился владелец – компания "Лукойл" приобрела 100% акций красно-белых.
Ковалевски: с приходом Федуна чувствовалось, что у "Спартака" появился сильный владелец
Экс-голкипер "Спартака" Войцех Ковалевски прокомментировал продажу акций клуба Леонидом Федуном и уход со всех руководящих должностей в столичном коллективе.
Фото: "Спартак"