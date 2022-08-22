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Салихова: я потратила ровно два года жизни, порой ставя "Спартак" выше интересов семьи, детей

Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова подвела итоги своей работы в "Спартаке".
Фото: РИА Новости
Напомним, сегодня стало известно, что "Лукойл" купил 100% акций красно-белых. Федун покинул пост президента столичного клуба. Он не будет принимать участие в управлении "Спартаком".

"Чтобы клуб стал таким, каким вы видите его сейчас, я училась в Университете Барселоны, окончив его с отметкой "отлично". В целом я потратила ровно два года жизни, порой ставя "Спартак" выше интересов семьи, детей", - заявила Салихова.

Леонид Федун стал владельцем "Спартака" в 2004-м году. Чемпионом России при Федуне красно-белые стали в сезоне-2016/17. Суперкубок России "Спартак" выиграл в 2017 году. Кубок страны московский клуб завоевал в прошлом сезоне, обыграв в финале "Динамо" (2:1).

"Спартак" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 2-е место, набрав в 6 матчах 13 очков. На один балл красно-белые отстают от петербургского "Зенита" (14 очков).

Источник: Осторожно Media


Салихова Спартак
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