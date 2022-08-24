"Думаю, что со следующей недели Сергей начнет тренироваться в общей группе. У него была большая пауза. Помимо проблем со здоровьем, ему нужно набрать форму. Изучим его состояние и посмотрим на развитие ситуации", - приводит слова Осинькина "СЭ".
Напомним, ранее полузащитнику "Крыльев Советов" Сергею Пиняеву диагностировали пневмоторакс. Футболист пожаловался на плохое самочувствие во время тренировки, после чего отправился на обследование. В итоге для него было выбрано консервативное лечение, которое не предполагает хирургического вмешательства.
В нынешнем сезоне Пиняев успел провести один матч, в котором не отличался результативными действиями. В этом году Сергею исполняется 18 лет.
В "Крыльях" рассказали, когда Пиняев вернется к тренировкам в общей группе
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин назвал срок предполагаемого возвращения Сергея Пиняева в общую группу.
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