"Это мой лучший тренер, с кем я когда-либо работал. Он не только сильный тренер, но также мощный психолог и вообще топовый специалист. Многие вспоминают, как он мотивировал перед важными матчами. Я подробных историй не вспомню, но бывало, что он что-то скажет перед игрой, а по телу идут мурашки", - цитирует Георгиева Metaratings.
Благой Георгиев выступал под руководством Черчесова в пермском "Амкаре" и "Ахмате". Кроме того, болгарин выступал в России за "Рубин" и "Оренбург". Он завершил карьеру в 2018 году.
Кроме вышеперечисленных команд, Станислав Черчесов по ходу карьеры возглавлял "Спартак", "Жемчужину-Сочи", "Динамо", "Легию" и сборную России. С декабря прошлого года специалист работает в Венгрии, возглавляя местный "Ференцварош". Под его руководством команда оформила дубль в прошлом году, выиграв чемпионский титул и Кубок страны.
Георгиев: Черчесов — лучший тренер, с кем я работал. Бывало что-то скажет перед игрой, а по телу идут мурашки
Экс-полузащитник "Амкара" и "Ахмата" Благой Георгиев назвал Станислава Черчесова лучшим тренером в своей карьере.
Фото: ФК "Амкар"