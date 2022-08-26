"Динамо" точно не следует расставаться с Захаряном за 15 млн евро, если клуб хочет бороться за высокие места. Для самого Арсена переход в "Челси" — это огромный шаг вперед", - приводит слова Граната "РБ Спорт".
Напомним, вчера в российских СМИ появились слухи, что "Челси" готов активировать опцию выкупа Захаряна, которая составляет 15 млн евро. Позже эту информацию подтвердили и в английских СМИ.
В текущем сезоне на счету Захаряна пять матчей в РПЛ, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 млн евро. В этому году Арсену исполнилось 19 лет.
Гранат: "Динамо" не следует отдавать Захаряна в "Челси", если клуб хочет бороться за высокие места
Бывший защитник "Динамо" Владимир Гранат прокомментировал возможный переход Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: ФК "Динамо"