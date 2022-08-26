По данным источника, причиной такого решения являются противопоказания медиков. Сообщается, что уругвайский футболист продолжит восстанавливаться после травмы в Москве.
Лаксальт принял участие в двух играх "Динамо" в начавшемся сезоне Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
Москвичи в гостях сыграют с "Пари Нижним Новгородом" 27 августа, стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
Источник: Sport24
СМИ: Лаксальт не сыграет за "Динамо" в матче с "Пари НН"
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт пропустит матч 7 тура РПЛ против "Пари Нижнего Новгорода".
Фото: ФК "Динамо"