"Да, "Арис" сделал предложение "Фиорентине" по аренде Кокорина. Причем не только "Арис", но и еще клубы есть. Команды из Кипра? Некоторые российские клубы тоже сделали предложения, это правда. Шансы на то, что Кокорина смогут отпустить, есть всегда. Никаких проблем нет", - цитирует Бердышева "СЭ".
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что "Арис" сделал предложение об аренде Кокорина. Сообщалось, что до этого подобные предложения делали и российские клубы: "Торпедо" и "Пари НН", но они не сумели договориться с флорентийцами о том, кто будет платить зарплату россиянина.
Александр Кокорин выступает за "Фиорентину" с января прошлого года. С того момента он провел всего 11 матчей, в которых ни разу не отличался результативными действиями. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 800 тысяч евро.
Агент Кокорина подтвердил наличие предложение от "Ариса"
Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда "Фиорентины" Александра Кокорина, рассказал, что у его клиента есть несколько предложений от других клубов.
Фото: Getty Images