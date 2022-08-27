"Селихов почувствовал недомогание, поэтому оказался вне заявки", — цитирует Зеленова "Чемпионат".
Ранее "Факел" и "Спартак" объявили составы на встречу 7-го тура Российской Премьер-лиги, которая пройдет в Воронеже. Ворота столичного коллектива будет защищать Александр Максименко.
24-летний голкипер не принимал участия в матчах красно-белых в новом сезоне.
В "Спартаке" объяснили, почему Селихов не сыграет против "Факела"
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о причинах отсутствия вратаря Александра Селихова в заявке москвичей на матч 7 тура РПЛ против "Факела".
Фото: ФК "Краснодар"