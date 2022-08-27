"Хороший форвард (смеётся). Я не смотрел нарезки и не очень понимаю — форвард он или нет. Кажется, играл за него в FIFA — вроде был левым полузащитником, если я не ошибаюсь. Подскажу ли я Абаскалю, на какой позиции ему лучше играть? Тренер сам разберётся. По фамилии — усиление, но посмотрим, что будет на самом деле", - цитирует Соболева "Чемпионат".
Напомним, "Спартак" накануне, 26 августа объявил о подписании контракта с форвардом сборной Сенегала Кейта Бальде. Он заключил с красно-белыми трехлетнее соглашение. Футболист находился в статусе свободного агента после ухода из "Кальяри" летом. Итальянский клуб по итогам предыдущего сезона вылетел из Серии А в Серию Б.
До "Кальяри" Бальде играл за "Монако", "Сампдорию", "Интер" и "Лацио". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 3 млн евро.
Соболев - о новичке "Спартака" Бальде: кажется, играл за него в FIFA
Нападающий "Спартака" Александр Соболев прокомментировал трансфер Кейта Бальде в клуб.
Фото: ФК "Спартак"