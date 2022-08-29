– Ваня возвращается, и он это сам ощущает. Сегодня был показательный момент: забил три гола в новой команде. Это даст уверенности в дальнейшем, и он сможет раскрыться. Сколько Игнатьев забьет в этом чемпионате? Десяточку, думаю, может, – передаёт слова Новосельцева "Матч ТВ".
Вчера (28 августа) "Локомотив" в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги принимал у себя "Оренбург". Матч закончился победой хозяев со счётом 5:1. Хет-трик и результативная передача на счету Ивана Игнатьева, перешедшего в "Локомотив" этим летом. 23-летний нападающий забил три мяча за 11 минут. Кроме Игнатьева, в этой игре забивали Гирано Керк, которому Иван ассистировал, и Антон Миранчук.
Новосельцев: думаю, Игнатьев забьёт десяточку в этом чемпионате
Бывший защитник сборной России Иван Новосельцев прокомментировал хет-трик Ивана Игнатьева в ворота "Оренбурга".
Фото: ФК "Локомотив"