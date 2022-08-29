– Шикарный старт, ни одного поражения, работаем дальше. Семь матчей, ноль поражений. Какая может быть неприятная ситуация? Вели 2:0 и сыграли вничью? Такие матчи бывают у всех, посмотрите на мировые команды – и "Бавария", и "Реал" проигрывают. Потеряли очки? После окончания сезона посмотрим, – цитирует Макарова "ТАСС".
Матч седьмого тура между "Пари НН" и "Динамо" закончился со счётом 2:2. К 60-й минуте встречи "Динамо" обыгрывал хозяев со счётом 2:0, после этого пропустил за десять минут два гола, упустив победу. По итогам семи туров команда Славиши Йокановича занимает седьмое место, на их счету три победы, четыре ничьих и ноль поражений. Свой следующий матч "Динамо" проведёт в рамках Кубка России против "Ростова". Игра пройдёт в Ростове, 31 августа, в среду.
Макаров: шикарный старт "Динамо", ни одного поражения, работаем дальше
Полузащитник "Динамо" Денис Макаров высказался по итогам матча седьмого тура с "Пари НН".
Фото: ФК "Динамо"