– Захарян не перейдет в "Челси". По многим причинам. "Динамо" некем играть будет. Кого-то купить на замену? Идите и купите кого-нибудь. Все такие умные. Как будто они на полочке стоят: пошел, заплатил монетку и забрал, – передаёт слова Геркуса "Чемпионат".
Об интересе английского "Челси" к Захаряну стало известно на предыдущей неделе. Факт переговоров между клубом и игроком подтвердил агент 19-летнего полузащитника Павел Андреев. По словам Андреева, процесс находится в его финальной стадии. Захарян принял участие в шести матчах "Динамо" текущего сезона. На счету Арсена один гол, две результативные передачи, три жёлтые карточки и одна красная. "Челси" после четырёх туров идёт на шестом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Лондонский клуб примет участие в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Они попали в одну группу с "Миланом", загребским "Динамо" и "Зальцбургом".
Геркус: Захарян не перейдёт в "Челси"
Президент "Торпедо" Илья Геркус прокомментировал возможный переход полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: Global Look Press