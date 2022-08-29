Напомним, ранее стало известно, что Рыбус не будет вызываться в сборную Польши, в том числе гарантированно пропустит ЧМ-2022 в Катаре. Причиной отстранения стало решение польского защитника продолжить карьеру в России - после окончания контракта с "Локомотивом" футболист заключил соглашение со "Спартаком".
"Как отношусь к этому? Знал об этом заранее. Разговаривал с тренером сборной, он объяснил, что сейчас такая ситуация. Когда остался в России, понимал на 100 процентов, что не поеду на чемпионат мира. Решил остаться здесь, тут моя семья, я долго в России. Я никогда не скажу, что завершаю карьеру в сборной. Если вызовут, я приеду", - цитирует Рыбуса "СЭ".
В составе сборной Польши Рыбус дебютировал в ноябре 2009 года. 32-летний футболист провел за национальную команду 66 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 14 результативных передач.
За "Спартак" 33-летний поляк провел 4 матча во всех турнирах, на его счету 1 гол.
Рыбус: когда переходил в "Спартак", знал, что меня не возьмут на чемпионат мира
Защитник "Спартака" Мацей Рыбус высказался об исключении из состава сборной Польши.
Фото: ФК "Спартак"