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СМИ: полузащитник Ле Таллек проходит медосмотр в "Торпедо"

По данным источника, французский опорный хавбек с российским паспортом Дамьер Ле Таллек близок к подписанию контракта с московским "Торпедо".
Фото: Getty Images
32-летний французский опорный полузащитник Дамьен Ле Таллек может заключить контракт с "Торпедо", сообщают СМИ.

По данным источника, футболист уже проходит в клубе медицинское обследование. Сообщается, что при устраивающих руководство черно-белых результатах медосмотра с Ле Таллеком будет подписан контракт.

С июля 2014 года по январь 2016 года французский футболист, у которого также есть и российский паспорт, выступал за "Мордовию", в составе которой сыграл 44 матча в РПЛ (1 забитый гол, 8 желтых карточек) и 2 матча в Кубке России. После этого Ле Таллек играл в "Црвене Звезде", "Монпелье" и афинском АЕКе. 26 августа полузащитник покинул греческий клуб и имеет статус свободного агента.

Источник: "Чемпионат"

"Торпедо" рассчитывает усилиться 4-5 футболистами до закрытия трансферного окна


Торпедо Ле Таллек Российские трансферы
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