Сенегальский полузащитник посетил матч москвичей с "Крыльями Советов" в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Встреча проходит в Москве.
"Я очень рад быть здесь. Приехал посмотреть на свою команду! Почему я здесь? Я пришел в серьезный клуб", — цитирует сенегальца "СЭ".
Напомним, "Спартак" объявил о подписании контракта с Бальде 26 августа. Минувший сезон футболист провел в "Кальяри".
Кейта Бальде – о переходе в "Спартак": я пришел в серьезный клуб
Новобранец "Спартака" Кейта Бальде прокомментировал свой переход в столичный коллектив.
Фото: ФК "Спартак"