– Атмосфера в команде решает многое. Состав помолодел, мы долгое время вместе, поэтому стали одной семьёй. С кем можно сравнить Абаскаля? По ментальной составляющей можно сравнить с Тедеско, – цитирует Литвинова "Чемпионат".
Испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом 2022 года. При нём команда по итогам семи туров занимает второе место в Российской премьер-лиге, отставая от "Зенита" на одно очко. Доменико Тедеско являлся главным тренером красно-белых с октября 2019 года по май 2021 года. Сейчас он тренирует немецкий "РБ Лейпциг".
Литвинов: ментально Абаскаля можно сравнить с Тедеско
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов рассказал об атмосфере в команде и сравнил Абаскаля с Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"