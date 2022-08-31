– В кубковой игре сыграли резервные игроки – для них это хорошо. Стыдно, что мы не выиграли у "Спартака". Возможно, могли сделать 1:1. Счет 0:1 не в нашу пользу – не по заслугам, – передаёт слова Бейла "Чемпионат".
Вчера (30 августа) "Спартак" принимал на своём поле "Крылья Советов". Матч проходил в рамках Кубка России. Встреча закончилась победой красно-белых, единственный мяч в игре забил 18-летний дебютант основной команды Павел Мелёшин. Гленн Бейл провёл на поле все 90 минут. Следующий свой матч самарская команда проведёт дома против ЦСКА, 4 сентября. "Крылья Советов" после семи туров занимают девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, ЦСКА – третье.
Бейл: стыдно, что мы не выиграли у "Спартака"
Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл прокомментировал исход кубкового матча со "Спартаком".
Фото: РПЛ