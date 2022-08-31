"Сколько получает Оздоев? Существенно меньше миллиона евро в год. Российские клубы предлагали Магомеду больше", - цитирует агента Sport24.
Напомним, минувший сезон стал для Оздоева последним в "Зените" по контракту – стороны не стали продлевать соглашение. На правах свободного агента футболист перешел в "Фатих Карагюмрюк".
29-летний полузащитник провел в составе турецкого коллектива 3 игры национального чемпионата и не отметился результативными действиями.
"Российские клубы предлагали больше". Агент рассказал, сколько Оздоев зарабатывает в "Фатих Карагюмрюк"
Футбольный агент Малик Арутюнов высказался об окладе полузащитника Магомеда Оздоева в турецком "Фатих Карагюмрюк".
Фото: ФК "Фатих Карагюмрюк"