"Предлагаю дождаться официальных новостей. Пока ведутся переговоры, так что посмотрим, чем все закончится. К нему есть интерес не только у нас, но и у других клубов. Сообщали про "Аполлон"? Да. Но я не люблю заранее говорить что-то", — цитирует тренера "РБ Спорт".
Днем ранее в СМИ появилась информация, что переход Кокорина в "Арис" сорвался – российский футболист в последний момент отказался лететь на Кипр для согласования последних деталей аренды. Позднее сообщалось, что нападающий все же отправился в расположение кипрского клуба.
Кокорин не сыграл ни одного матча за "Фиорентину" в начавшемся сезоне итальянской Серии А.
Тренер "Ариса" подтвердил, что клуб ведет переговоры по аренде Кокорина
Главный тренер кипрского "Ариса" (Лимасол) Алексей Шпилевский высказался о возможности перехода в команду форварда "Фиорентины" Александра Кокорина на правах аренды.
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