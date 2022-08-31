По данным источника, Гогниев является одним из основных кандидатов на пост главного тренера "Химок", который сейчас занимает Николай Писарев. Писарев возглавил команду в этом месяце, сменив Сергея Юрана. Под его руководством команда пока ни разу не набрала очки, уступив в трех матчах подряд: "Ахмату" (1:3), "Локомотиву" (0:3) и "Сочи" (1:4).
В эти минуты "Химки" на своем поле принимают "Краснодар" в матче 1-го тура группового этапа Кубка России. После первого тайма подмосковная команда проигрывает (0:2). При этом на стадионе заметили Спартака Гогниева, который заходил в бизнес-ложу стадиона.
Источник: "СЭ"
Источник: Гогниев может стать новым главным тренером "Химок". Его заметили на матче с "Краснодаром"
Экс-тренер "Алании" Спартак Гогниев может возглавить "Химки".
Фото: РИА Новости