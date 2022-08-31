- Я считаю, что ЦСКА выдал отличный старт. Где-то потеряли очки, конечно, очень жаль. В этом году за место в тройке точно будем бороться, - передает слова Мухина ТАСС.
После семи сыгранных туров ЦСКА находится на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 14 очков. В 7 матчах "армейцы" одержали 4 победы, дважды сыграли вничью - с "Пари НН" (2:2) и "Ростовом" (0:0), и потерпели одно поражение от петербургского "Зенита" (1:2).
Мухин: ЦСКА выдал отличный старт. За место в тройке точно будем бороться
Опорный полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал старт своей команды в нынешнем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА