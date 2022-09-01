"Спартак" не может выиграть у "Зенита" 5 лет? Мы понимаем, что состав "Зенита" — самый сильный в лиге… В этот раз домашний стадион, придет биток, и "Спартак" сейчас в хорошей эмоциональной форме… У "Спартака" будет запредельный настрой. Высокие шансы прервать эту серию", - цитирует функционера "Спорт День за Днем".
Летом "Спартак" уже играл против "Зенита" в матче за Суперкубок России. Подопечные Гильермо Абаскаля пропустили 4 мяча от сине-бело-голубых.
После 7-ми туров Российской Премьер-лиги москвичи имеют на счету 16 очков и занимают второе место в турнирной таблице. "Зенит" лидирует в чемпионате, опережая красно-белых на 1 балл.
Матч "Спартака" и "Зенита" пройдет в Москве 4 сентября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.
Шикунов: у "Спартака" высокие шансы прервать серию поражений в матчах с "Зенитом"
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов оценил перспективы красно-белых в матче против "Зенита" 4 сентября.
Фото: Getty Images