– Могу сказать, что трансфера в "Торпедо" не состоится, этот вариант отпал. Я больше не уверен насчет России, мы обращались во многие клубы, но безрезультатно, – приводит слова агента "РБ Спорт".
В настоящий момент Джорджевич является свободным агентом. Его последний клуб – датский "Вайле". В России Джорджевич известен по выступлениям за питерский "Зенит", тульский "Арсенал" и московский "Локомотив". Его самые результативные сезоны – 2017/2018 и 2018/2019, когда он забивал по семь голов за сезон в "Арсенале".
Агент Джорджевича сообщил, перейдёт ли Лука в "Торпедо"
Игор Глушевич, являющийся агентом Луки Джорджевича, рассказал о переговорах с "Торпедо".
Фото: ФК "Арсенал Тула"