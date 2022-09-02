"Думаю, у них все стабильно и по составу, и по тактическому расположению. Они идут на втором месте и смотрятся достаточно прилично. Сейчас у их тренера было больше времени на подготовку, чем перед матчем за Суперкубок, чтобы донести свои идеи — команда стала более сыгранной. Думаю, что предстоящая выездная игра будет более сложной", - сказал Семак в интервью пресс-службе "Зенита".
"Спартак" на своем поле принимает "Зенит" в матче 8-го тура РПЛ. Встреча пройдет воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
В преддверии встречи "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Сергея Семака 17 набранных очков. "Спартак" отстает от сине-бело-голубых на одно очко. В последней очной встрече "Зенит" на своем поле разгромил красно-белых (4:0) в матче за Суперкубок России.
Семак: предстоящая игра со "Спартаком" будет сложнее, чем в Суперкубке. Они идут на втором месте и смотрятся прилично
Фото: ФК "Зенит"