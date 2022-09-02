"Насколько возможен трансфер игрока из "Волоса"? Зависит от переговорной способности руководства "Волоса". Правда ли, что "Спартак" не хочет платить 1,5 миллиона? Мы хотим по рыночной стоимости игрока, а не по пожеланиям "Волоса", - приводит слова Мележикова Sport24.
Напомним, ранее появилась информация, что "Спартак" ведет переговоры по трансферу полузащитника "Волоса" Паоло Фернандеса. Сообщалось, что красно-белые настаивают на выплате не более 1 млн евро, а греческий клуб хочет получить 1,5 млн евро.
Паоло Фернандес выступает за "Волос" с лета прошлого года. Примечательно, что испанец недолго выступал за клуб под руководством нынешнего тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля. Всего на счету испанского полузащитника 32 матча в составе "Волоса", в которых он забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Ранее Фернандес также играл за "Бреду", Перуджу", "Кастельон" и молодежную команду "Манчестер Сити". Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.
Мележиков - о возможном трансфере Фернандеса в "Спартак": хотим игрока по рыночной стоимости, а не пожеланиям "Волоса"
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о переговорах по трансферу полузащитника "Волоса" Паоло Фернандеса.
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