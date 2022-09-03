- Что касается фанатов и Fan ID - очень расстроен, как и многие болельщики, да и те, кому небезразличен футбол. Надеюсь, что компромисс в ближайшее время будет найден, он должен быть найден, потому что так нельзя. Мне жалко людей. Хочется, чтобы те, кто порадовал нас сегодня своим присутствием, приходили на официальные матчи. Я не понимаю логики в Fan ID, не могу осознать. Зачем? Для чего? Всю жизнь было нормально, а сейчас придумали, - передает слова Аленичева "Чемпионат".
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги на пяти стадионах действует система персонифицированного учета болельщиков, более известная как Fan ID. В соответствии с ней для прохода на матч каждый болельщик обязан оформить специальный цифровой паспорт, который может быть не выдан или аннулирован во внесудебном порядке. Фанатские объединения многих клубов РПЛ, в том числе и московского "Спартака", бойкотируют турниры с применением Fan ID. 2 сентября состоялся матч легенд "Спартака" и "Зенита", который прошел без Fan ID и при полноценном присутствии на игре фанатов обоих клубов с красочным перфомансом.
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Аленичев: не понимаю логики в Fan ID - зачем, для чего? Всю жизнь было нормально
Экс-полузащитник "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о системе персонифицированной идентификации болельщиков Fan ID.
Фото: ФК "Спартак"