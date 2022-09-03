"В переговорах между клубами по-прежнему нет никакого прогресса. Ситуация сложная, но "Волос" вряд ли согласится снизить цену", - цитирует агента Sport24.
Напомним, ранее появилась информация, что "Спартак" ведет переговоры по трансферу полузащитника "Волоса" Паоло Фернандеса. Сообщалось, что красно-белые настаивают на выплате не более 1 млн евро, а греческий клуб хочет получить 1,5 млн евро.
Паоло Фернандес выступает за "Волос" с лета прошлого года. Примечательно, что испанец недолго выступал за клуб под руководством нынешнего тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля. Всего на счету испанского полузащитника 32 матча в составе "Волоса", в которых он забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Агент Фернандеса, которым интересуется "Спартак": "Волос" вряд ли согласится снизить цену. В переговорах нет прогресса
Агент Альберт Ботинес, представляющий интересы полузащитника "Волоса" Паоло Фернандеса, рассказал о ходе переговоров со "Спартаком".
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