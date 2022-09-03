"За все то время, что Бальде находится в Москве, его адаптация к новым условиям проходит очень хорошо. Касательно того, выйдет ли он против "Зенита", пока не знаю, решение не принято", - приводит слова агента "СЭ".
Напомним, "Спартак" 26 августа объявил о подписании контракта с форвардом сборной Сенегала Кейта Бальде. Он заключил с красно-белыми трехлетнее соглашение. Футболист находился в статусе свободного агента после ухода из "Кальяри" летом.
До "Кальяри" Бальде играл за "Монако", "Сампдорию", "Интер" и "Лацио". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 3 млн евро.
Агент Бальде рассказал о готовности игрока перед матчем с "Зенитом"
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы новичка "Спартака" Кейта Бальде, рассказал о состоянии его клиента.
Фото: ФК "Спартак"