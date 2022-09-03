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В "Динамо" прокомментировали срыв трансфера Самошникова из "Рубина"

Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о срыве перехода защитника Ильи Самошникова в столичный клуб из "Рубина".
Фото: РПЛ
Напомним, ранее сообщалось, что Самошников был близок к переходу в "Динамо", но в последний момент трансфер сорвался. В нескольких источниках появилась информация, что причиной срыва сделки стало то, что защитник провалил медосмотр. По словам стороны "Рубина", клубы просто не смогли договориться об условиях перехода.

"Та информация по Самошникову, которая была выдана коллегой Яровинским и "Рубином", полностью соответствует действительности. В конце концов, клубы не пришли к согласию.

Это финансовый вопрос? Это комплекс вопросов, в том числе и финансовый", - приводит слова Гафина Sport24.

Илья Самошников выступает за "Рубин" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 6 матчей в Первой лиге, в которых отметился 2 голевыми передачами. Его контракт с казанцами рассчитан до июня 2023 года.


Динамо Самошников Рубин Российские трансферы
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