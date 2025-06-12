"Зенит" не выиграл РПЛ, но это не вина Семака. Просто так случилось. Семак – это опытный и серьезный специалист. Он учится и каждый год приобретает что-то новое. Я хочу, чтоб "Зенит" не трогал Семака после второго места. Я уверен, что он сделает выводы и поймет, какой игрок сможет его выручить в тяжелый момент, а какой – нет. Он опытный специалист, не надо преуменьшать его значимость", приводит слова Бесчастных Metaratings.
Петербургский "Зенит" в сезоне-2024/25, набрав за 30 матчей Российской Премьер-Лиги 66 очков, занял второе место в итоговой турнирной таблице и завоевал серебряные медали чемпионата России. При этом шесть предыдущих сезонов сине-бело-голубые становились чемпионами России.
Сергей Семак занимает пост главного тренера петербургского "Зенита" с мая 2018 года. Действующее соглашение специалиста с футбольным клубом рассчитан на срок до 2030 года.
Владимир Бесчастных: "Зенит" не выиграл РПЛ, но это не вина Семака. Просто так случилось
Бывший игрок сборной России Владимир Бесчастных высказался о выступлении петербургского "Зенита" под руководством главного тренера Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"