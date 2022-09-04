"Вышел ли "Спартак" из переговоров, раз на горизонте появился "Ахмат"? Все дело в "Волосе", клуб хочет продать Фернандеса "Ахмату", а не "Спартаку". Означает ли это, что в скором времени мы увидим его в грозненском клубе? Я так не думаю. В любом случае, все будет зависеть от того, смогут ли договориться клубы", - цитирует Ботинеса "СЭ".
Напомним, ранее появилась информация, что "Спартак" ведет переговоры по трансферу полузащитника "Волоса" Паоло Фернандеса. Сообщалось, что красно-белые настаивают на выплате не более 1 млн евро, а греческий клуб хочет получить 1,5 млн евро.
Паоло Фернандес выступает за "Волос" с лета прошлого года. Примечательно, что испанец недолго выступал за клуб под руководством нынешнего тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля. Всего на счету испанского полузащитника 32 матча в составе "Волоса", в которых он забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Агент Фернандеса: "Волос" хочет продать Паоло "Ахмату", а не "Спартаку"
Агент Альберт Ботинес, представляющий интересы полузащитника "Волоса" Паоло Фернандеса, рассказал, что "Волос" предпочитает переход его клиента в "Ахмат".
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