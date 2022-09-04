"Мы доминировали, игра была под нашим контролем, но исход матча решается забитыми голами… Да, когда соперник остался в меньшинстве, может быть, мы выпустили на поле менее атакующих игроков, но у нас были моменты", - цитирует наставника "Матч ТВ".
"Локомотив" не смог удержать ничью в домашней встрече с "Ахматом" - на перерыв после первого тайма команды уходили при счете 1:1, но во втором отрезке ворота "железнодорожников" поразил полузащитник Лечи Садулаев. Его гол стал для грозненцев победным.
"Локомотив" после восьми туров Российской Премьер-лиги занимает 9-е место в турнирной таблице, в активе москвичей – 9 баллов.
Циннбауэр – после поражения от "Ахмата": "Локомотив" доминировал, игра была под нашим контролем
Главный тренер "Локомотива" Йозеф Циннбауэр подвел итоги встречи с "Ахматом" в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"