Ранее Селюк заявил, что клуб из Оренбурга сливал игру "специально, чтобы Игнатьев забивал". Напомним, форвард "Локо" Иван Игнатьев в той встрече оформил хет-трик.
"Подобный бред комментировать отказываемся. Возможно, у господина Селюка неудачно закончился выходной", - заявили Metaratings в пресс-службе "Оренбурга".
"Локомотив" при Йозефе Циннбауэре на посту главного тренера выиграл лишь дважды, при этом потерпев поражение в четырех встречах и трижды сыграв вничью. С "Оренбургом" "железнодорожники" встречались 28 августа и выиграли со счетом 5:1. Вчера "Локо" в большинстве уступил "Ахмату" (1:2).
В "Оренбурге" отреагировали на обвинения Селюка в договорном матче с "Локомотивом"
В пресс-службе "Оренбурга" отреагировали на слова футбольного агента Дмитрия Селюка о том, что матч 7-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Оренбург" (5:1) был договорным.
Фото: соцсети Дмитрия Селюка