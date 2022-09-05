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Спортивный директор "Ростова" Рыскин: мы до сих пор не получили деньги от "Норвича" за аренду Норманна

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин рассказал, что донской клуб до настоящего времени не получил от английского "Норвича" оговоренную компенсацию за аренду хавбека Матиаса Норманна.
Фото: ФК "Ростов"
- "Ростов" до сих пор не получил деньги от "Норвича" за аренду Норманна, - передает слова Рыскина Sport24.

26-летний норвежский опорный полузащитник "Ростова" Матиас Норманн в сезоне-2021/2022 выступал на правах аренды за английский "Норвич", провел за него 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 3 результативных паса. В арендном договоре Норманна была опция о выкупе в случае выживания "канареек" в Премьер-лиге, однако по итогам сезона они вылетели в Чемпионшип. По данным портала Transfermarkt, сумма компенсации, положенная "Ростову" за аренду Норманна в "Норвич", составляет 2 миллиона евро.

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Ростов Норвич Динамо Норманн Российские трансферы
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