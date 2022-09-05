– Надо ли "Спартаку" посыпать голову пеплом после поражения от "Зенита"? Это, наверное, первая для красно-белых неудачная игра, в которой команде противостоял действительно опытный соперник, чемпион. И удивляться нечему. Но в целом ничего не потеряно, думаю, это поражение встряхнет "Спартак", Абаскаль сделает правильные выводы, не осуждая никого. И это поражение станет неким положительным моментом. Да и в целом ничего критичного нет, все же проиграли чемпиону страны, "Спартак" и так в эти первые туры прыгнул выше головы, идет в лидерах, и ничего еще не потеряно, – цитирует Шишкина "РБ Спорт".
До матча восьмого тура с "Зенитом" "Спартак" шёл вторым в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Поражение от клуба из Санкт-Петербурга (1:2) резко переместило их на шестую строчку. Прямо сейчас красно-белые имеют 16 очков, столько же на счету у "Ростова" (пятое место) и "Динамо" (четвёртое место). В следующем туре "Спартак" сыграет в гостях против "Ростова", главным тренером которого является Валерий Карпин – бывший игрок, главный тренер и спортивный директор красно-белых. Матч состоится 11 сентября, в воскресенье. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по московскому времени. "Динамо", имеющее столько же очков, отправится на выезд к "Сочи", они сыграют 9 сентября, в 20:00 по московскому времени.
Шишкин: "Спартак" и так в эти первые туры прыгнул выше головы
Бывший полузащитник "Спартака" Роман Шишкин высказался о перспективах "Спартака" после поражения от "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"