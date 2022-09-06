– Сильно ли повлияет на голкипера "Торпедо" момент с пенальти? Он парень крепкий, не повлияет. Конечно, выдержит. После таких сейвов будем ли мы его рассматривать в сборную России? У нас все вратари являются кандидатами в сборную. Но сегодня он был просто умничка, так и напишите. Сам эпизод со скамейки не видел, – передаёт слова Кафанова "ТАСС".
"Торпедо" и "Ростов" встречались друг с другом в рамках заключительного матча восьмого тура Российской премьер-лиги. По итогам вратарь "Торпедо" Егор Бабурин совершил девять сейвов. В компенсированное время главный арбитр Ян Бобровский назначил пенальти в ворота Егора. Бабурин дважды отбивал удары, но каждый раз переступал линию ворот до ударов соперников. Третий удар от Максима Осипенко Егор не отразил. "Ростов" в самой концовке добыл гостевую победу (1:0).
Кафанов: Бабурин в матче с "Ростовом" был просто умничка
Тренер вратарей сборной России и "Ростова" Валерий Кафанов прокомментировал игру голкипера "Торпедо" Егора Бабурина в игре с "Ростовом".
Фото: ФК "Торпедо"