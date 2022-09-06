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Главный тренер "Шавиша": мы действительно согласовали переход Жоау Батчи в "Краснодар"

Витор Кампелос, главный тренер португальского «Шавиша», прокомментировал интерес "Краснодара" к своему игроку Жоау Батчи.
Фото: Getty Images
– Мы действительно согласовали переход Жоау Батчи в "Краснодар". Это правда, – передаёт слова главного тренера "Sport24".

Ранее многие СМИ сообщали, что краснодарский клуб готов заплатить за Батчи 1,5 миллиона евро. По амплуа Батчи является правым полузащитником. Ему 24 года, рост 1,74 м, рабочая нога правая. За "Шавиш" выступает с лета 2019 года, его контракт с данным клубом рассчитан до лета 2023 года. До "Шавиша" играл за молодёжную команду "Тонделы".


Батчи Шавиш Краснодар
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